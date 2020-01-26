İran filmi Japonya’da 3 ödül aldı

Film festivalde en iyi film, en iy, yönetmen ve en iyi çekim ödüllerini kazanı.
Film daa önce daha önce de Asya ve Amerika’dan da ödüller almayı başarmıştı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Puya Eşteharedi’nin filmi olan suçsuz isimli filmi Tokyo Bağımsız Film Festivalinden 3 ödül kazandı.
Film festivalde en iyi film, en iy, yönetmen ve en iyi çekim ödüllerini kazanı.
Film daa önce daha önce de Asya ve Amerika’dan da ödüller almayı başarmıştı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran,İRNA- İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Hüseyin…
Yezd, IRNA- Yezd ili 380 milyon dolarlık ihracat rakamı ile İran’ın 8. Büyük ihracat ilidir.
Tebriz, IRNA- Merkezi Tebriz’de bulunan Taktör Fabrikası 1968 yılında Romanya ile işbirliği…
Tahran, IRNA- İran üniversitelerinde 40 bine yakın yabancı öğrenci okumaktadır.
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammad Cevad…
Sennendec, IRNA- İrann Kasınlar Basketbol ligi karşılaşmaları çerçevesinde Kürditan ve Tahran…
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Puya Eşteharedi’nin filmi olan suçsuz isimli filmi Tokyo Bağımsız…
Gezvin, IRNA, İlhai dönemine ait Gezvin Şeyhülislam Medresezi kentin mille tarihi eserler listesine…
Tahran, İRNA-Katar’da düzenlenen Asya Hnetbol Şampiyonasında İran Milli Hentbol Takımı BAE…
Tahran,İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği…
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