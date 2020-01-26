26 Oca 2020 13:57
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News Code: 83648758
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İran filmi Japonya’da 3 ödül aldı

İran filmi Japonya’da 3 ödül aldı

Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Puya Eşteharedi’nin filmi olan suçsuz isimli filmi Tokyo Bağımsız Film Festivalinden 3 ödül kazandı.

Film festivalde en iyi film, en iy, yönetmen ve en iyi çekim ödüllerini kazanı.

Film daa önce daha önce de Asya ve Amerika’dan da ödüller almayı başarmıştı.

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2012

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