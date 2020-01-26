Laricani, Türkiye’de hayatlarını kaybeden depremzeeler için başsağlığı dileğinde bulundu

Laricani bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği başsağlığı mesajında Elaziğ ilinde meydana gelen deprem olayında Türk vatandaşların can kaybı ve yaralanmalarıyla ilgili haberlerden duyduğu üzüntüyü bildirdi.

Laricani Mesajında, İran'ın deprem olaylarına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Merkez üstü Elazığ olann 6.8 şidddetindeki deprem Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Samsun illerinde hissedildi.

Depremde şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği bildiilmiştir.

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