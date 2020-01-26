26 Oca 2020 13:49
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News Code: 83648741
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Laricani, Türkiye’de hayatlarını kaybeden depremzeeler için başsağlığı dileğinde bulundu

Laricani, Türkiye’de hayatlarını kaybeden depremzeeler için başsağlığı dileğinde bulundu

Tahran,İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği mesajda, Türkiye’de Elazığ’aki depremde hayaatlarını haybedenler için başsağlığı diledi.

Laricani bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a  gönderdiği başsağlığı mesajında Elaziğ  ilinde meydana gelen deprem olayında Türk vatandaşların  can kaybı ve yaralanmalarıyla ilgili haberlerden duyduğu üzüntüyü bildirdi.
Laricani Mesajında, İran'ın deprem olaylarına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Merkez üstü Elazığ olann 6.8 şidddetindeki deprem Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Samsun illerinde hissedildi.
Depremde şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği bildiilmiştir.

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**9406**2012

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