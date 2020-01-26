İran Petrokimya üretim değeri 27 milyar dolara arttı

Zengene yaptığı açıklamada 100 milyon tonluk petrokimya değerinin 27 milyar dolar ve 137 milyar dolarlık üretim miktarının 37 milyar dolar olacağını söyledi.

İran üniversiteleri hocaları toplantısında açıklamada bulunan Namdar, Güney Pars 11. Faz’ındaki Petro Pars firmasının faal olduğunu ve bu faz’daki gaz üretiminin iki seneye kadar başlayacağını söyledi.

Zengene İran gaz üretim miktarının yakın zamanda bir milyar metre kare rekorunu kıracağını belirtti.

Dünyanın en büyük gaz sahası olan ve Fars Körfezi'nde bulunan Güney Pars Gaz Sahası’nda İran’ın gaz rezervi yaklaşık 14 trilyon metreküp olarak tahmin ediliyor. Ayrıca İran tarafında 18 milyar varil gaz kondensatı bulunarak, İran’ın gaz rezervinin yarısını oluşturması açısından stratejik önem taşımaktadır.

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2012