İran Ticaret hacmi 72 milyar doları geçti

Mir Eşrafi yaptığı açıklamada, 72 milyar dolarlık dış ticaretin 35.5 nmilyar dolarının ihracat ve 36 milyar doların ithalat olduğunu söyledi.

İran Gümrük İdaresinin uluslararası faaliyetlerine değinen Mir Eşrafi, Türkiyee ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Elektronik Tir uygulanmasının başladığını söyledi.

Mir Eşrafi, bu uygulamanın yaygınlaştırması ile Çin-Merkez Avrupa arasındaki konteyner taşıma sürsinin iki aydan bir haftaya ineceğini söyledi.

Mir Eşrafi, bu konvansiyonun uygulanması doğrultusundan Afgaistan’dan Çabahar ve daha sonra Bumbai’ye taşıma yapıldığını söyledi.

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2012