26 Oca 2020 13:34
Journalist ID: 1942
News Code: 83648696
0 Persons

İran Ticaret hacmi 72 milyar doları geçti

İran Ticaret hacmi 72 milyar doları geçti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi Mir Eşrafi, Amerika’nın zalimce ambargolarına rağmen bu senenin 10 aylık döneminde (21 Mart 2019- 21 Ocak 2020) dış ticaret hacminin 72 milyar dolar olduğunu söyledi.

Mir Eşrafi yaptığı açıklamada, 72 milyar dolarlık dış ticaretin 35.5 nmilyar dolarının ihracat ve 36 milyar doların ithalat olduğunu söyledi.

İran Gümrük İdaresinin uluslararası faaliyetlerine değinen Mir Eşrafi, Türkiyee ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Elektronik Tir uygulanmasının başladığını söyledi.

Mir Eşrafi, bu uygulamanın yaygınlaştırması ile Çin-Merkez Avrupa arasındaki konteyner taşıma sürsinin iki aydan bir haftaya ineceğini söyledi.

Mir Eşrafi, bu konvansiyonun uygulanması doğrultusundan Afgaistan’dan Çabahar ve daha sonra Bumbai’ye taşıma yapıldığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 4 =