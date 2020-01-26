26 Oca 2020 13:50
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News Code: 83648169
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İran Hentbolu Asya’da 6. Sıarada yer aldı

İran Hentbolu Asya’da 6. Sıarada yer aldı

Tahran, İRNA-Katar’da düzenlenen Asya Hnetbol Şampiyonasında İran Milli Hentbol Takımı BAE takımına yenilerek 6. Sırada yer aldı.

Katar’da düzenlenen  Asya Dünya Hentbol Şampiyonasında İran Milli Hnetbol Takımı BAE takımına 26-29 yenildi.
Alirıza Habibi, millilerimizin teknik direktörü olarak görev yapmaktadır.
19.Asya Dünya Hentbol Şampiyonası 16-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenmektedir.

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