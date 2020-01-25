Zarif, İran-Amerika arasındaki müzakere imkanını reddetmedi

Zarif, Almanya’nın Der Spiegel dergisine verdiği demeçte İran’ın BM ambargolarının geri dönmesi durumunda İran tutumu ile ilgili, ‘’İran Cumhurbaşkanı daha önce nükleer anlaşmaya taraf ülkelere Tahan’ın yapacaklarını bildirmiştir ve Avrupa ülkeleri İran aleyhine geri getirilen ambargoların sorumluları olacaklar. ‘’ dedi.

Kasımi, General Süleymani’nin terörü ile ilgili ve İran’ın Amerika’nın Irak’taki üslerine saldırısı ile ilgili, ‘’İran’ın füze saldırısı İran’ın resmi askeri yanıtıydı ve bizim birilerini öldürme hedefimiz yoktu. Biz kendimizi savunma hakkımızı uygun bir şekilde uyguladık fakat gerçek yanıt Amerika’dan nefret ettiklerini gösteren bölge halkı tarafından verilecektir. ‘’ dedi.

İran’ın NPT’den çıkma tehdidinin de İran Cumhurbaşkanı mektubunda yer aldığını ifade eden Zarif, İran’ın nükleer bomba yapımı yönünde hareket etmeyeceğini belirterek bunun NPT’de kaynaklı olmadığını İran’ın ahlaki ve stratejik inançlarından olduğunu söyledi.

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2012