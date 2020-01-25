Türkiye üniversiteleri ile bilimsel işbirliğinin gelişmesi ekonomik ilişkilerin gelişmesine temel oluşturur

Pur Mohammadi Sivaş Cumhuriyet Üniversitesi rektörü Alim Yıldız ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin İran’ın dostu ülkesi oluğunu ve iki ülke ilişkilerinin her zaman çeşitli alanlarda gelişmekte olduğunu söyledi.

İki ülke üniversiteleri arasında işbiliğinin gelişmesine vurgu yapan Pur Mohammadi, ticari ve ekonomik iletişim geliştirilmesinin bilimsel ilişkileri göz ardı ederek mümkün olmayacağını belirtti.

Ambargoların üniversite öğrenci değişimini etkilediğini ifade eden Pur Mohammadi, ciddi azimle bilimsel faaliyetlerin gelişmesi ve üniversiteler arası işbirliğine yön verilmesini istedi.

Yıldız da Tebriz üniversiteleri ile bilimsel işbirliğinin önemine değinerek, Sivas Cumhuriyet üniversitesinin İran ve Doğu Azerbaycan ile ilişkilerin gelişmesi için bir sınırlaması olmadığını söyledi.

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2012