Zarif, Türk devleti ve milletine başsağlığı diledi

Zarif, Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde depremde hayatını kaybedenler için Tğrk devleti ve milletine başsağlığı diledi ve İran’ın depremzedelere gereken yardımları göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu da görüşmede İran devleti ve milletine teşekkürlerini sundu.

Diğer taraftan deprem sonrası İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Mahmudrıza Peyrovi, Türk meslektaşı ile telefon görüşmesi yaparak İran Kızılay’ının yardıma hazır olduğunu bildirdi.

İki ülke Kızılay Cemiyetleri çeşitli olaylarda yakın işbirliğine sahiptir.

Elazığ’da dün akşam meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi.

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2012