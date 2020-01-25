Ayetullah Hamenei: Eşsiz olaylar günümüzde baş göstermektedir

Ayetullah Hamenei, Avrupa’da bulunan İslami Öğrenci Derneklerinin 54. Toplantısı için gönderdiği mesajda bu konuyu belirtti.

Ayetullah Hamenei, bu seneki toplantının önemli olaylara denk geldiğini ve bu olayların her birinin İslami İran’ın azamet ve itibarını gösterdiğini belirtti.

Ayetullah Hamenei, ‘’Şahadetler, askeri güç gösterileri, halkın eşsiz şekilde meydanlarda olması, gençlerin sarsılmaz azmi, bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren binlerce kurum, gençlerin manevi ve dini tutumu bir bütün olarak değerlendirildiğinde günümüzde eşsiz olayların baş gösterdiğinin göstergesidir. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, Allah’ın inayetleri ile devrimin ikinci adımının bu olayların sonuçlanmasını sağlaması gerektiğini söyledi.

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2012