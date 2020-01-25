Reisi: Amerika’nın General Süleymani cinayetinin adli olarak incelenmesi gerektiğini belirtti

Reisi Irak Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Amerika’nın General Süleymani ve yanındakilerin Irak topraklarında Amerika tarafından terör olayına krban gitmelerinin hukuki yönden incelenmesi gerektiğini söyledi.

Reisi, Amerikan cinayetinin dehşet ve elem verici olduğunu belirterek, Amerika’nın resmi olarak bu cinayeti işlediğini itiraf ettiğini belirterek, bu cinayetin tüm uluslararası kural ve kanunlara aykırı olduğunu ve İran ile Irak halkının isteminin bu cinayeti işleyenleri ve emrini verenlerin cezalandırılması yönünde olduğunu söyledi.

Bu cinayet sonrası Amerika karşısındaki artan nefrete değinen Reisi, bu nefretin milyonlarca kişinin katılımı ile gerçekleşen cenaze törenlerinde görüldüğünü söyledi.

General Süleymani’nın Irak başbakanının resmi misafiri olarak o ülkede ve diplomatik bir memuriyet için bulunduğu esnada teröre kurban gittiğini ifade eden Reisi, bu eylemin tüm uluslararası kurallara aykırı olduğunu ve Amerikalıların bu yöndeki iddialarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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2012