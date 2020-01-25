Musevi: Amerika’nın sınır görevlilerinin İranlılara karşı davranışı kabul edilemez

Musevi yaptığı açıklamada, bu kabul davranışların insanların milliyeti, soyu ve mezhebinden dolayı olduğundan uluslararası insan haklarına karşı olduğunu ve Amerikan yönetiminin bu olaylar karşısında sorumlu olduğunu söyledi.

Musevi, İran vatandaşlarının Amerika sınır görevlileri tarafından siyasi veya itikadi görüşlerinin sorgulandığı ve sosyal medya hesaplarına girildiğini belirterek, bunların insan haklarının çiğnenmesi olduğunu söyledi.

Musevi, bu uygulamalarının Amerikan rejiminin İran, İran kimliği aleyhindeki hasmane tutumundan olduğunu belirterek bu davranışların adli olarak incelenebilir konular olduğunu söyledi.

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2012