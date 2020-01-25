İran Kadınlar Milli Tekvando Takımı, Türkiye'de düzenlenecek tekvando yarışmalarına katılacak

3-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da kyorugi ve poomsae kategorilerinde düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 12 yaş altı, 18 yaş altı ve büyükler dalında sporcuların mücadelesine sahne olacak.

Asya Tekvando Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turları'na hazırlanan İran Kadınlar Milli Tekvando Takımı, hazırlıklarını tamamlamak için İstanbul'da düzenlenecek bu yarışmalara katılma kararı aldı.

İran'da oynayacak tekvandocuların isimleri şu şekilde:

45 kg'de Nigar İsmaili, 49 kg'de Gazel Sultani, 53 kg'de Nahid Kiyani, 57 kg'de Tina Medanlu, 62 kg'de Tayyibe Siyavuşi, 67 kg'de Kimya Himmeti, Melika Mirhüseyni ve Yelda Velinejad, 73 kg'de Zeynep İsmaili ve +73 kg'de Zehra Purismail.

Mehru Kemrani'nin teknik direktörlük yaptığı İran Kadınlar Milli Tekvando Takımı'nda Fatma Seferpur ve Reyhane Fuladi, yardımcı antrenör olarak görev yapmaktadır.