İranlı araştırmacılar 13 bin ortak makale yayınladı

Bakan Gulami yaptığı açıklamada, 'İranlı araştırmacılarla yabancı araştırmacıların yazdıkları ortak makalelerin sayıs geçti.ğimiz yıllarda öncesine göre bir hayli artış kaydetmiş ve 2019 yılında 13 bin 719 adedi bulmuştur' dedi.

İranlı ve yabancı araştırmacıların ortak makale yayınlamasının ülke bilim adamları ile yabancı meslektaşları arasında bilimsel iş birliği ve yabancı bilimin ülkeye gelerek, İran üniversitelerinin bilim düzeyini artırdığına dikkati çeken Gulami, 'İranlı öğretim görevlilerinin ortak makalelerinin yüzde 45' Avrupalı üniversitelerle iş birliği sonucu oyayınlandı' diye belirtti.

Ülke bilim adamları ile yabancı mevkidaşları arasında artan sayıda ortak makale yayınlanmasının her yıl 15-19 arası büyüme kaydettiğini ifade eden Gulami, 'Bu dönemde önemli politikalardan biri olan uluslararası faaliyetler, araştırma giderlerini düşürmek ve bilimi yükseltmenin yanı sıra, üniversite düzeylerinin de ilerlemesini sağlıyor' diye ekledi.