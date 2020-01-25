Yılın ilk 9 ayında Hemedan'ı 17 bin yabancı turist gezdi

İRNA muhabirine konuşan Malmir, 'BU sadece il genelindeki otel ve konaklama tesislerinde geceyi geçiren kişilerin syaısını kapsamaktadır' dedi.

Malmir'in belirttiğine göre, bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısındaki artışın %24'ü bulduğu ifade edildi.

3 bin yıllık uygarlık geçmişi ile İran'ın ilk başkenti konumunda olan Hemedan, 1800 tarihi ve turistik mekan ve eseri ile 2006 yılınd İslami Şura Meclisi'nce onaylanan bir kararla İran uygarlık ve tarihinin başkenti unvanı ile onurlandırıldı.

Hemedan ilinde tarihin sayfalarından geçerek günümüze kadar ayakta kalabilen Hegmetan Tepesi, Gençname Yazıtları, Baba Tahir Mezarı, Aleviyan Kümbedi, İbn-i Sina Mezarı, ve Alisadr Mağarası gibi muhteşem eserler yer almaktadır.