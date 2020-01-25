Çin: İran'ın faaliyetleri, NPT'nin ihlali anlamına gelmemektedir

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sung, 'İran hala Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor ve NPT'yi ihlal etmemiştir' dedi.

İran Nükleer Anlaşması'nın korunması gerektiğini dile getiren Çinli yetkili, 'Diplomatik çabalar için hala ortam mevcut ve İran da NPT ile ilgili taahhütlerini çiğnememiştir. Tüm ülkeleri, sorunları yönetmeye ve Nükleer Anlaşma' korunması ğiçin çaba göstermeye çağırıyoruz' diye konuştu.

İran'ın ABD'nin Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinin hukuki ve kanuni yönden incelenmesini istediğine işaret eden Fung, 'İran Mayıs, Ağustos ve Kasım 2018'de dönemin AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Federika Mogherini'ye üç mektup yazmış ve sorunun çözüme kavuşma sürecini başlattığını duyurmuştur' ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang da düzenlediği basın toplantısında 3 AB ülkesinin Nükleer Anlaşma Çözüm Mekanizması'nı işletmesinin sorunun çözümüne ve tansiyonların düşmesine katkı sağlayamacağının altını çizdi.