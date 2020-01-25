İran’ın acil durum ekipleri hazır ol vaziyette beklemektedir

İran Sağlık Bakanlığı uluslararası işbirliği bölümü vasıtası ile Türkiye Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilerek ekiplerin yardıma hazır olduğu ilan edildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri İran’a teşekkür ederek durumun kontrol altında olduğunu bildirdiler.

Dün akşam saat 20:55’te Elazığ’da meydana gelen depremde son rakamlara göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabaha karşı yaptığı açıklamada, "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir" dedi.

Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere 782 kişi de yaralandı.

Deprem sonrası şu ana kadar 97 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

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2012