Elazığ depreminde şu ana kadar 19 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabaha karşı yaptığı açıklamada, "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir" dedi.

Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere 782 kişi de yaralandı.

Deprem sonrası şu ana kadar 97 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

Deprem sonrası Elazığ'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından açıklamalar bulundu.

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