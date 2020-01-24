2019 yılında İran’da 814 ton uyuşturucu bulundu

Garipabadi yaptığı açıklamada geçen senenin 814 bin 477 kg uyuşturucu madde bulunduğunu ve bunlar içine esrarın 656 bin 258 kg ile yer aldığını söyledi.

Garipabadi geçen sene zarfında, 17 bin 414 kg eroin, 18 bin 185 kg morfin, 73 bin 928 kg haşhaş ve 13 bin 6570 kg metamfetamin bulunduğunu söyledi.

Garipabadı geçen sene kaçakçılarla iki bin 310 silahlı çatışma yaşandığını ve 1886 uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini söyledi.

Garipabadi çatışmalarda 5 devlet görevlisinin şehit olduğunu söyledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012