Zarif, İran'ın "normal bir ülke" olması halinde Riyad ile Tahran arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'e Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesini anımsatan Zarif, "Normal ülkeler konsolosluk görünümünde mezbahalar işletmez." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki savaşta Riyad yönetiminin rolüne dikkati çeken Zarif, "Normal ülkeler komşularına saldırmaz, insani krizlere neden olmaz ve diyaloğu reddetmez." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, her şeye rağmen Suudi Arabistan ile görüşmek için ön şart koşmadıklarını belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileri ile bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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