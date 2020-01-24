24 Oca 2020 22:30
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News Code: 83646491
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Şemhani: Bölge halkının Amerika karşısındaki tutumu televizyon şovları ile yalanlanamaz

Şemhani: Bölge halkının Amerika karşısındaki tutumu televizyon şovları ile yalanlanamaz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bölge halkının Amerika karşısındaki tutumunun direniş liderlerinin eşi görülmemiş cenaze törenlerinde görüldüğünü ve bu gerçeğin televizyon şovları ile yalanlanamayacağını söyledi.

Irak halkının bugün milyonlarcça kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği Amerikan işgaline hayır yürüyüşüne değinen Şemhani, Amerikan güçlerinin bölgeden çıkması yönündeki sayımının General Süleymani’nin terörü ile başladığını söyledi.

Şemhani, Irak halkının milyonluk yürüyüşünün Amerika’nın o ülkeyi ambargoyla tehdit etmesinin çürümüş bir araç olduğunu ve bu tehdidin bağımsızlığını ve egemenliğini peşine oldan devletler ve milletlerin iradesini etkileyemeyeceğini söyledi.

Şemhani, Amerika’nın bundan sonra bölge haklının her gün vücudunda hisseeceğini söyledi.

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2012

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