Milyonlarca Iraklı Amerika’nın işgaline karşı sokaklara döküldü

Irak’ın çeşitli bölgelerinde tüm etnik ve dini gruplardan milyonlarca kişi Bağdat’a gelerek bu yürüyüşe katılmaktadır.

Sokaklara gelen milyonlarca, kadın, erkek, yaşlı, genç hürriyetleri, bağımsızlıklarını ve işgale son verme isteklerini dünyaya haykırmak içi bu sabahtan beri Bağdat sokaklarını doldurdular.

Katılımcılar, Amerika’ya hayır, İsrail’e hayır sloganları atmaktalar ve katılımcı sayısı git gide artmaktadır.

Yürüyüşe katılanların bazılarının kefenler giyerek sokaklarda olması dikkat çekmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012