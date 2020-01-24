Şanesaz: Ülkenin ilaç stokları yeterli düzeydedir

Şanesaz, yaptığı açıklamada ambargolara rağmen ülkede ilaç temini için sorun olmadığını ve ilaç stoklarının iyi durumda olduğunu söyledi.

Şanesaz, 9 aylık ilaç stoku olduğunu ve ham madde stoklarının da yaklaşık bir yıllık olduğunu söyledi.

İran’ın ilaç üretiminde dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu ifade eden Şanesaz, ülke üretilen ilaçların uluslararası standartlarda olduğunu ve yabancı ilaçlarla bir ihtilafının bulunmadığını söyledi.

İran’ın düşmanla ekonomik savaşta bulunduğunu ifade eden Şanesaz, düşmanın ilaç ambargosunda başarısız olduktan sonra gıda alanında ambargo uygulamaya başladığını söyledi.

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2012