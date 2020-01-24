İran Nano Teknoloji standartlarında dünyada 3. Sıradadır

Ambargoların ülke için sıkıntılar yarattığını ifade eden Piruzbaht, 4. Sanayi devrimine giriş ile ilgili ikazların ciddiye alınmaması durumunda bunun ülke için zararlı olacağını söyledi.

Piruzbaht, 2016 yılında 4. Sanayi devrimi ve akıllı standartlarla ilgili tartışmaların başladığını ifade ederek, kalıcı gelişme için 17 ilke belirlendiğini söylei.

Dünyadaki gelişmelerin hızlı yaşandığını ifade eden Piruzbaht, 4. Sanayi devriminin başladığını bu devimde saldırgan teknolojilerin söz konusu olduğundan eski bakış açısının bırakılması gerektiğini söyledi.

İran’ın Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmadığından dünya ile rekabet ve ticaret atmosferine giremediğini ifade eden Piruzbaaht, sanayinin müşteriye yönelik olmaması durumunun sorun yaratacağını söyledi.

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2012