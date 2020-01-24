İran asfaltı 19 ülkeye ihraç edilmekte

İran Uluslararası Fuarlar Şirketi Genel Müdürü Bahman Hüseyinzade, geçen sene İran’da üretilen asfaltın ihracatından dolayı döviz getirisinin 450 milyon dolar olduğunu söyledi.

11. Asfalt, izolasyo ve bu sektördeki makine ve teçhizat fuarında konuşan Hüseyinzade, bu fuarların ürünleri ihracatının artmasına yardımcı olacağını ve 11. Fuara katılan 125 İran firması sayısının bir önceki yıl düzenlenene göre yüzde 20 artış gösterdiğini söyledi.

Bilim temelleri firmaların da bu seneki fuara katıldıklarını ifade eden Hüseyizade, bu firmaların bulgularının tamirde kullanılan asfaltın yüzde 60 azalmasına sebep olduğunu söyledi.

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2012