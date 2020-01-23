23 Oca 2020 21:54
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News Code: 83645817
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Musevi: Trump Anlaşması önerisi bağnazlığın göstergesidir

Musevi: Trump Anlaşması önerisi bağnazlığın göstergesidir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Kapsamlı Ortak Eylem Palanı (KOEP) yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki öneriye tepki göstererek, bunun "bağnazlığın bir göstergesi" olduğunu söyledi.

Musevi, sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki açıklaması ile ilgili bu tabiri kullandı.

Musevi, "Bu uzun süreli kuruntuların ve bağnazlığın bir göstergesidir. Bu, kurumsallaşmış derin bir kibir ve kendini büyük görmekten kaynaklı bir durumdur." ifadelerini kullandı. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde kusurlu olduğunu belirterek, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump Anlaşması koyalım." demişti. 

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması'nın" olabilmesi için İran'ın Uranyum zenginleştirmeye son vermesi, balistik füze denemesine son vermesi, bölgedeki gruplara mali ve silah desteğini kesmesi, rehine siyasetine son vermesi gerektiğini söylemişti. 

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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