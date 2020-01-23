Sattari: Türkiye ile ucuz şekilde bioteknoloji alanına ortaklık yapabiliriz

3 günlük ziyaret için Türkiye’de bulunan Sattari, İran’ı İstanbul Konsolosluğunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Biyoteknoloji ve İT buna benzer teknolojilerde bölgede önde geliyoruz. İran'daki teknoloji firmalarının gelişmesiyle büyük firmalara sahip olduk. Bu teknolojilerin hepsi yerli. Çok ucuz bir şekilde bu teknolojiyi Türk işadamlarına verebiliriz. Örnek olarak kullandığımız ilaçların yüzde 98'ini İran'da üretiyoruz. Biyoteknoloji bakımında büyük firmalara sahibiz. Bu firmalarımız Türkiye'de yatırıma başladı. Bu firmalarda Türkiye'de 6 bin kişilik istihdam sağlıyor" dedi.

Sabah’ın bildirdiğine göre, Sattari, ‘’Bizim ilişkilerimiz kadimdir. Türkiye ile ilişkilerimiz yüzyıllardır iyi niyetli olarak devam etmekte, 60 yıla yakın zamandır iki ülke arasında vize muafiyeti var" dedi.

İran'ın petrol ve doğalgazın yanında ürettiği yerli teknoloji ile bölgede önde gelen ülke olduğunu belirten Sattari,

, "4 milyon öğrenci 14 milyon yüksek öğrenim görmüş vatandaşımız var. 6 yıl önce Ruhani döneminde ekonomide insan gücünü ortaya çıkardık. 40 yılı aşkın ABD ambargosuyla karşı karşıyayız. Bu ambargo nedeniyle insan gücümüzü yerel teknoloji ile birlikte geliştirdik. Böylece kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı ve yerli teknolojiyi geliştirmeyi öğrendik" diye konuştu.

Sattari, "İran'da ekonomide yeni bir nesil doğuyor. Bu nesil hem genç hem atak hem de bilimde önde. İran'ın ekonomisi geçmişteki gibi petrol ve doğalgaza bağımlı değil. Ekonomi alanındaki yeni neslimiz Türk firmaları için güvenilir ortak olabilirler. Biz devletler olarak iş adamlarımıza köprü olmalıyız. Altyapıyı sağlamalıyız. Bu yoldaki sorunları varsa halletmek için buradayım" diye konuştu.

"Bizi ambargoya mahkum eden ülkeler bizim dostluğumuzu elimizden alamazlar" diyen Sattari, "Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durup, ABD ambargolarını reddedebiliriz. Bu işbirlikleri için her türlü altyapıyı sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

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2012