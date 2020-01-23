Musevi: Kudüs Güçleri Komutanını ölümle tehdit etme Amerika’nın devlet terörünü göstermektedir

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Siyonist rejimden sonra Amerika açık bir şekle devlet imkanları terörist eylemlerin hizmetinde kullandığını ifade eden ikinci devlettir. ‘’ dedi.

Musevi, Amerikan rejiminin terörist eylemlerinin o rejim yetkililerinin zaafı ve acizliğinin göstergesi olduğunu belirterek, uluslararası camadan bu söylemleri ve terörizmi teşvik eylemlerini mahkum etmesi zira bu durumun er veya geç herkesi kapsayacağı söyledi.

Hook bugün açık şekilde Kudüs Güçleri Komutanı tehdit ederek, kendisinin General Süleymani’nin yolunu devam etmesi durumunda aynı kadarı paylaşacağını söyledi.

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2012