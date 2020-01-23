23 Oca 2020 21:20
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İran takımları Asya Şampiyonlar Liginde evlerinde oynayacaklar

İran takımları Asya Şampiyonlar Liginde evlerinde oynayacaklar

Tahran, IRNA- Asya Futbol Konfederasyonu İran takımlarının Asya Şampiyonlar Ligi çerçevesindeki karşılaşmalarını kendi evlerinde oynayacaklarını kararlaştırdı.

Konfederasyon daha önce İran takımlarının rakipleri ile oynayacakları karşılaşmaların İran dışında yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu karar sonrası İran takımlara Konfederasyonu bir mektup göndererek bu durumda Şampiyonlar Ligine katılmayacaklarını bildirmişlerdi.

Konfederasyon bugün Malezya’da yaptığı toplantıda İran takımlarının normal olarak kendi sahasında oyunlarını onayladı.

Bu sene Şampiyonlar Ligine İran’dan Perspolis, İstiklal, Sepahan ve Şehri HHodro takımları katılmaktadırlar.

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2012

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