Sattari: Bölgeye gelen yabancılar tarih sayfalarından bile silinmişler

Sattari, NTV televizyonuna verdiği mülakatta, General Süleymani’nin şehit edilmesi ile ilgili, ‘’General Süleymani'nin öldürülmesi çok acı bir olaydır. Gördüğünüz gibi ülkemizde, millet tek vücut bu suikastı protesto etti ve İran milletinin vahdetini gösterdi. Onlar korkakça, alçakça hareket ettiler. Böyle bir hareketi biz ABD'den geçmişte dahi görmedik. ‘’ dedi.

Sattarı, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili gelişmeler hakkında, KOEP’in uzun zaman müzakereler sonrası İran, Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalandığını ve daha sonra BM Güvelik Konseyi tarafından da onaylandığını ve bir karar haline geldiğini belirterek, ABD’nin anlaşmadan çekilerek tüm uluslararası kurallara aykırı hareket ettiğini belirtti.

Sattari, ‘’Uluslararası Sözleşmelerle ilgili böyle bir örnek görülmemiştir. Liderimiz, aslında bizi uyarmıştı. Sözlerinden dönebilirler demişti. Haklı çıktı. Tekrar müzakereler, yıllarca sürebilir ve bence mümkün değildir. Onun için en iyi formül, KOEP’e dönmek. Yani yapılan geçmiş anlaşmaya dönmektir’’ dedi.

Sattari, ‘’ Eğer ambargolar, petrol ve gaza satışısına dönük yaptırımlar kalkar, bize verilen taahhütlere dönerlerse biz de o zaman BM Daimi üyeleri ve AB ile yapılan nükleer anlaşmaya geri döner ve bu anlaşmanın altına imza atarız. Tabii buradaki olay, İran'ın nükleer anlaşmadan dönüşü değil, verilen taahhütleri azaltma olayıdır. İran bunu, karşı taraf taahhütlerine uymadığı için yaptı.’’ dedi.

Sattari Türkiye ziyareti ile ilgili, ‘’Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz gayet iyi ancak ekonomik alandaki tablo, siyasi alandaki kadar iyi değil. Bu anlamda ekonomik ilişkileri daha yüksek bir noktaya çekmek, çıtayı yukarıya çıkarmak ve işbirliğini geliştirmek gerektiğine inanıyoruz. Görüşmelerimiz iyi ve dostane şekilde geçti. Eli dolu döneceğiz. Cumhurbaşkanlarımız da yılda kaç defa birbirleriyle görüşüyorlar. Ben umuyorum daha çok ekonomik işbirliğine gideceğiz.’’ ifadesini kullandı.

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2012