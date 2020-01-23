İran ve Suriye Sosyal Kalkınma alanında işbirliği yapacak

Suriye’de temaslarda bulunan İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Hacı Mirzani ve ona eşlik eden konuk heyeti Başbakan İmad Hamis Suriye’ye iş ziyaretinde bulunan kabul etti.

İki ülke arasında eğitim ve öğretim alanında işbirliği olanakları ve bu olanakların değerlendirilmesinin ele alındığı toplantıda sosyal kalkınmada işbirliği üzerinde odaklanıldı.

Toplantıda ekonomik kalkınmada da işbirliği değerlendirildi. Beşeri kaynakların geliştirilmesi önemi üzerinde mutabık kalınan toplantıda beşeri kaynakların farklı alanlarda en iyi şekilde kullanılması öneminin altı çizildi.

Başbakan Hamis Suriye’nin mevcut savaş ve yaptırım koşullarına rağmen beşeri kaynaklara büyük bir önem verdiğini, bu kaynakların kalkındırılmasıyla birlike eğitim ve öğretimin geliştirilmesi yönünde etkin ve ciddi adımlar attığını söyledi.

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2012