23 Oca 2020 14:01
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Uluslararası Tahti Güreş karşılaşmaları Şiraz’da başladı

Uluslararası Tahti Güreş karşılaşmaları Şiraz’da başladı

Tahran, IRNA- Uluslararası Tahti güreş karşılaşmaları bugün Şiraz kentinde başladı.

Karşılaşmalara toplam 117 güreşçi İran, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Tacikistan’da katılmaktadır.

40. dönem Tahti karşılaşmalarının final karşılaşmaları yarın yapılacaktır.

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