Uluslararası Tahti Güreş karşılaşmaları Şiraz’da başladı

Karşılaşmalara toplam 117 güreşçi İran, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Tacikistan’da katılmaktadır.
40. dönem Tahti karşılaşmalarının final karşılaşmaları yarın yapılacaktır.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- Uluslararası Tahti güreş karşılaşmaları bugün Şiraz kentinde başladı.
Karşılaşmalara toplam 117 güreşçi İran, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Tacikistan’da katılmaktadır.
40. dönem Tahti karşılaşmalarının final karşılaşmaları yarın yapılacaktır.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Erak, IRNA- Erak kentinden yağan şiddetli kardan dolayı okullar tatil edildi.
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, bölgedeki binlerce…
Şam, IRNA- İran ve Suriye arasında Sosyal Kalkınma işbirliği gelişecektir.
Tahran, IRNA- Uluslararası Tahti güreş karşılaşmaları bugün Şiraz kentinde başladı.
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Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’ın Bocnurd kentinde düzenlene 3. Uluslararası Zorhane Sporları…
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