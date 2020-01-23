Dejpesend: Ülkede yabancı yatırım yüzde 32 arttı

Tahran’da İran Milli Bankasında düzenlenen bir törende konuşan Dejpesend, düşmanın tüm gücünü İran aleyhine kullandığını fakat İran’ı da yerel kapasitelerini kullanarak tehditleri bertaraf etmeyi başardığını söyledi.

Dejpesend, düşmanın ambargoların başlanmasıyla birlikte 3 ay içinde İran’ın siyasi sitemini değiştirmeyi hesapladığını fakat bu süreden 15 ay geçmesine rağmen bu hedeflerine ulaşmadıklarını söyledi.

Dejpesend, İran yılının 10. Ayında olunduğunu ve tüm sırlamalar, ambargolara rağmen İran ticaret hacminin geçen sene ile aynı olduğunu ve küçük değişimin de bazı ihraç ürünlerin değerinin azalmasından kaynaklandığını söyledi.

Dejpesen, İran’ın komşu ülkelerinde geniş pazar potansiyeli olduğunu ve b-ambargo döneminde bunların İran’a yardımcı olacağını belirtti.

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2012