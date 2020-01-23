İran Zorhane Sporlarında Şampiyon oldu

İran takımı karşılaşmalarda 146 puan ile birinci olurken, Azerbaycan 130 ile ikinci ve Irak 116 puan ile 3. Oldular.

Takım halinde olan karşılaşmalarında İran takımı 701 puan ile birinci, Irak 484 puan ile ikinci ve Azerbaycan ile Afganistan 470 ve 373 puan ile üçüncü ve dördüncü oldular.

Taş dalında İra’dan Suranullah Moradi 291 puan ile birinci, Azerbaycan’da Rafet Zakir 114 puan ile ikinci ve Hindistan ile Tacikistan sporcuları 100 ve 98 puan ile üçüncü oldular.

Kebade, Çerhi Çemeni, Mil oynatma, Çerhi Tiz, Ağır Mil bölümlerinde de İranlı sporcular birinci oldular.

3. Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası, 21 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'da düzenlenmektedir.

Zorhane’de yapılan geleneksel spor, İran’ın en eski sporlarından biridir. Zorhane’nin kökü Farsça ‘İktidar Evi’ anlamındadır. Bu sporların kökenleri İran’ın İslami Öncesi dönemine aittir. Zorhane deyimi bir spor salonu veya ağırlık odasına işaret ediyor. Zurhane’de yapılan İran’ın geleneksel sporları, çok özel adabı gerektiriyor. UNESCO Dövüş Sanatlarını Geliştirme Komitesi, zorhane sporları ve pehlivanlık güreşini İran adına resmiyete tanımıştır.

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2012