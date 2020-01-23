Tahti Revançi: General Süleymani terörünün amacı bölgede gergiliği artmasıydı

Ortadoğu ve Filistin Konulu BM Güvenlik Konseyi toplantısına konuşan Tahti Revançi, Güvenlik Konseyinin neden Filistin işgaline son vermeye muktedir olmadığı sorusunu yönelterek, neden Güvenlik Konseyinin milyonlarca Filistinlinin haklarını korumak için adım atmadığını ve neden uluslararası cinayet işleyen işgal rejimine karşı çıkmadığını sördu.

Amerika’nın tüm uluslararası kuralları çiğneyerek Güvenlik Konseyi üyesi olarak kayıtsız şartsız İsrail’i desteklediğini ifade eden Tahti Revançi, bu destek çerçevesinde Amerika’nın bugüne kadar 44 kez veto hakkını kullandığını ve bunun da Siyonist rejimi cinayetlerini daha şiddetle devam için küstahlaştırdığını söyledi.

Amerika’nın bununla da kalmadığını ifade eden Tahti Revançi, Amerika’nın Müslüman ülkelerine düşmanlıkları çerçevesinde bölgedeki askeri maceracılıklarına devam ettiğini ve bunun son örneğinin de General Kasım Süleymani’nin Bağdat havaalanında uyguladığı terör olduğunu söyledi.

Bu terörün devlet terörünün açık örneği olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bu korkakça terörün uluslararası hukukun çiğnenmesi olduğunu belirterek, Amerika’nın General Süleymani aleyhindeki yalanların tamamını reddettiğini ve General Süleymani’nin askeri yönünün yanında bölgede etkili ve saygın bir politikacı olduğunu söyledi.

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2012