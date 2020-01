İran - Türkiye Teknoloji İş Forumu İstanbul’da düzelendi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari, ülkelerinin biyoteknoloji, nanoteknoloji, kök hücre ve sağlık üzerine yapılan tüm endüstriyel cihazlarda büyük bir gelişme yaşadığını belirtti.

AA’nın bildirdiğine göre Sattari, açılış töreninde yaptığı açıklamada, İran'ın şu an teknoloji ve endüstri üzerinde büyük gelişmeler gösterdiğini söyledi.

İran'ın biyoteknoloji, nanoteknoloji, kök hücre ve sağlık üzerine yapılan tüm endüstriyel cihazlarda atılımda bulunduğunu hatırlatan Sattari, "İran'da ilaçların yüzde 98'i yapılıyor ama çok ciddi bir şekilde ihracat yapma durumundalar. Türk firmalarının huzurunda olmaktan dolayı çok mutluyuz. 80'in üzerinde firma İran'dan bu etkinliğe katıldı ama ilerleyen zamanlarda daha çok firmanın katılımı olacak. Şu an çok mutlu ve gururluyuz. Her bir İranlı firma kendi alanında çalışan 3 tane Türk firmasıyla görüşmeler yapabilir. İki ülke arasındaki firmalardan güzel gelişmeler bekliyoruz." Diye konuştu.

400 yıl önceye dayanan Türk ve Fars kültürünün iç içe geçtiğini belirten Sattari, "Türkiye ve İran bugüne kadar hiçbir sorun olmadan iki ülke yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Sattari, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan toplantılar siyasette iletişimin iyi olduğunu gösteriyor." dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ise dün Ankara'da iki ülkenin üst düzey temsilcilerinin görüşmelerinin olumlu bir havada geçmesinin iki ülkenin ilişkilerinde güzel bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Farazmand, "Türkiye ve İran arasında son 30 yılda 27 ortak komisyon yapıldı. Bu ortak oturumlar devalı şekilde düzenlendi. En son komisyon eylül ayında gerçekleşti. En son komisyonda ilaç ve sağlık konuları görüşmelere eklendi. 28. ortak komisyonda Tahran'da düzenlenecek. Böylece 2020 yılı da verimli olacak. İki devlet 30 milyar dolar ticari hacmi hedefine ulaşmak için çalışıyor." şeklinde konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türk makamlarının her defasında "İran'a yönelik ambargolardan Türk ekonomisinin olumsuz etkilendiğini" hatırlattıklarından söz eden Farazmand, "Bu bizi çok sevindiriyor çünkü Türkiye kendi çıkarlarının yanı sıra komşu ülkelerinin çıkarlarınıda destekliyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - İran İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy da İran ve Türkiye'nin yüzyıllardır dostluk ilişkilerini karşılıklı saygı içerisinde sürdürdüğünü ve iyi komşu olduğunu söyledi. Aksoy, "Bu durum ekonomik ilişkilerimizide yansıyor. İçerisinde bulunduğumuz çağ inovasyon çağı. Günümüzün çığır aşan inovasyon dünyasında teknolojinin de her alanda kullanılması ile birçok ülke artık sanayi devlerinden ziyade teknoloji startupları ile inovasyon çalışmaları ile ön plana çıkıyor." dedi.

Aksoy, "Teknolojinin sanayi ve ticarette daha yaygın kullanıldığı günümüzde girişimci ve yenilikçi zihinler tarafından başlatılan teknoloji startuplarını desteklemek aynı zamanda geleceğe yatırım anlamına geliyor. Dünyada teknolojik gelişmeler temelinde köklü bir değişikliğe şahitlik yapıyoruz. Bu dönüşümü gerçekleştiren ülkeler gelecekte söz sahibi olacaklar. 2012 yılında 20 milyar doları aşan Türkiye - İran ticareti hacmi 2018 yılında maalesef 9,5 milyar dolar seviyesine indi. Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti devlet başkanları tarafından belirlenen 30 milyar dolar ticaret hacmine teknolojik atılımlarla ve yüksek katma değerli ürün üreterek bu ürünlerin karşılıklı ticaretini yaparak daha hızlı bu hedeflere yaklaşacağımıza inanıyorum." İfadesini kullandı.

Türkiye ve İran arasındaki teknoloji odaklı ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan İran - Türkiye Teknoloji İş Forumu, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik, mühendislik hizmetleri, sağlık, makine ve teçhizat alanlarında faaliyet gösteren Türk şirketlerle özel olarak B2B toplantılar gerçekleştiriliyor.

Şu anda yaklaşık 5 bin ileri teknoloji şirketiyle çeşitli alanlarda faaliyet gösteren İran, son yıllarda özellikle bilgi tabanlı şirketlerine verdiği önemle dikkati çekiyor.

