Tebriz Maşin Sazi Fabrikasından Türkiye’de 6. İhraç malları yola çıktı

İhraç malları TN50.2000 model 6 traş makinesinden oluşmaktadır ve makineler 6 tırla Türkiye’ye taşınmaktadır.

Bu fabrikadan Türkiye’ye bu sene ihraç edilen 6. Partidir. Geçen ayda bir parti daha ihraç malı gönderilmişti.

Makine teçhizat üreten Maşin Sazi fabrikası İran’ın en önemli fabrikalarından biridir.

İran’ın ilk önemli sanayi fabrikalarından olan Maşin Sazi 50 yılın aşkın maziye sahiptir. Fabrika’nın ürünleri 17 yıldan beri bir çok Avrupa, Asya ve Afrika ülkesine ihraç edilmektedir.

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2012