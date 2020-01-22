İran’da elektro manyetik dalgalara dayanıklı Nano boya üretildi

İran Nano Teknolojiyi Geliştirme Komitesi tarafından yapılan açıklamada üretilen boyanın binaların duvarları, tavan ve tabanlarına uygulanabileceği ve özelikle hastaneler veya santralleri gibi hassas mekanların korunmasını sağlayabileceği ifade edildi.

Boyada kullanılan Nano zerreciklerinin 8-12 Giga Hz. Dalgalara dayanıklı olduğunu ve kullanılması durumunda insan vücudunu zararlı ola elektrik ve elektronik dalgalardan koruyabileceği ifade edilmektedir.

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2012