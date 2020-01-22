İngiltere’nin İran’a olan borcunu inceleyen mahkeme faaliyete başladı

Bu mahkeme eski rejim döneminde İran’ın o ülkeden aldığı 1500 tank’ın iade etmesi sonrası iade edilmeyen paraların bir kısmı ile ilgili oluşturulmuştur ve mahkeme yarın sonlandırılacaktır.

Devrim sonrası İran bu tankların alımını iptal ettikten sonra ödenen paranın gri alınmasını istedi fakat bugüne kadar İngiltere bundan kaçınmıştır.

Bu paraya 20 milyon İngiliz Sterlini faiz işlemişti ve iki taraf arasındaki ihtilaflı konulardan biri bu faiz miktardır.

İngiltere’nin İran’a ödemesi gereken meblağın yaklaşık 400 milyon Sterlin’dir.

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2012