İran ve Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanları bir araya geldi

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriyeli meslketaşı İmad Muvaffak el-Azep ile bugün başkent Şam'da bir araya gelen İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, Suriyeli mevkidaşı ile iki ülke arasında teknik ve mesleki, ilkokul eğitimi, ders müfredatı, üstün yeteneklerin eğitimi ve eğitim sanayileri gibi alanlarında iş birliğinin artırılması yollarını değerlendirdi.

Bu görüşmede taraflar ayrıca iki ülke eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol ve anlaşmaların uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Haci Mirzayi, Şam ziyaretinde Suriye Meclis Başkanı Hamude Sabbağ ve Başbakan İmad Hamis'in yanı sıra diğer üst düzey yetkililer ile bir araya gelecek.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'ndan oluşan bir heyetın başında Suriye'ye giden Bakan Haci Mirzayi, dün Şam Havalimanı'nda Suriyeli meslektaşı Darum Tebba ve İran'ın Şam Büyükelçisi Cevad Türkabadi tarafından karşılandı.

Şam Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, tekfirci teröristlerin işlediği savaş suçları sonucu hasar gören Suriye'nin okullarının yenilenmesi ve imarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Bakanlık görevine geldiğinden beri ilk yurt ıdşı ziyaretini Suriye'ye yapan Haci Mirzayi, Tahran ve Şam arasında iş birliği alanlarından bazılarının eğitim içerik ve programlarının üretilmesi ve öğretmenlerin eğitim görmesi olduğunu açıkladı.

'İran ve Suriye arasında eğitim ve öğretim alanındaki iş birliği, iki ülke arasında ortak kültürün oluşmasına katkıda bulunur' diyen Haci Mirzayi, bu ülke okullarının yenilenmesi için iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'ndan oluşan bir heyetın başında Suriye'ye giden Bakan Haci Mirzayi, dün Şam Havalimanı'nda Suriyeli meslektaşı Darum Tebba ve İran'ın Şam Büyükelçisi Cevad Türkabadi tarafından karşılandı.