İran'da Çin Corona virüsü vakası yok

Corona virüsler - Ocak 2020'de 39 tür virüs ailesi, insanları, kedileri, kuşları, köpekleri, sığırları, domuzları ve tavşanları enfekte eden 2 alt aileye birleştirildi. Virüs ilk olarak 1965 yılında akut rinitli bir hastada izole edildi’diyerek ’Son haftalarda, birkaç kişi bir Coronavirüs salgını (yaklaşık 440 kişi) etkilendi ve kötüleşen solunum yetmezliği nedeniyle Çin'de yaklaşık 9 kişi öldü’ dedi.

İRNA’ya konuşan İrfani, ‘İran'dan Çin'e doğrudan uçuşlar, İmam Humeyni Havalimanı'ndan yapıldığına göre, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi sınır grubu Çin'den İran'a gelen yolcular üzerinde gereken kontrolleri yapmaktadır” diye ekledi.

Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösterir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabilir.

Virüsün bulaşmasından sonraki ilk 15 gün çok önemlidir. Çünkü belirtiler bu zaman zarfında ortaya çıkar ve virüs bu ilk 15 günlük sürede vücutta yayılım gösterir. Nefes darlığı, öksürük ve ateş hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. Fakat bazı hastalarda bu belirtilerle birlikte balgam da görülebilir.