22 Oca 2020 16:07
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Bakü, General Süleymani onuruna bir sanat ve edebiyat yarışmasına ev sahipliği yapacak

Bakü, General Süleymani onuruna bir sanat ve edebiyat yarışmasına ev sahipliği yapacak

Bakü, İRNA- Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleyman’nin anısına, İran’ın Bakü Büyükelçiliği'nde bir şiir, müzik, makale, resim ve video yarışması düzenlenecek.

Büyük direniş ve adalet simgesi Şehit General Süleyman’nin cesareti ile ilgili önemli miktarda sanat ve edebiyat eseri İran'ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Ataşesi'ne sunulmuştur. Şehriyar Kültür Evi'nde düzenlenen törende yarışmayı kazananlara çeşitli plaket ve ödüller verilecek.

 General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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