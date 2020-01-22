İran sağlıklı şehirler ağın yerleşmesinde öncü ülkelerdendir

İRNA'ya konuşan İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Ağ Yönetimi Merkezi Başkanı Cafer Sadık Tebrizi, Dünya Sağlıklı Şehirler Programı'nın kamu sağlığı alanındaki konulardan biri olduğuna işaret ederek, bu programın bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, ruh sağlığı, çevre sağlığı, iş ortamı güvenliği ve diğer konuları içerdiğini dile getirdi.

Sağlıklı şehirler ağının yerleşmesine dikkati çeken Tebrizi, 'Bu program, toplum ve şehir ortamını halkın katılımı ile sağlıklı ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Bu programın uygulanması, halkın iş birliği ve şehir sorunların giderilmesi ile mümkünüdür' diye belirtti.

Tebriz ayrıca İran ve Yunanistan'ın bu ülkenin sağlıklı şehirler ağının yerleşmesi konusunda başarılı örnek olması sebebiyle iş birliğine başlayacaklarını ve Atina'ya yaptığı ziyaret kapsamında bu konuyu ele aldıklarını ifade etti.