Suriye okullarının imarı için iş birliği yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şam Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, tekfirci teröristlerin işlediği savaş suçları sonucu hasar gören Suriye'nin okullarının yenilenmesi ve imarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını diüle getirdi.وی اظهارداشت: با توجه به تجربیات ایران در زمینه بازسازی، بهسازی، نوسازی و تجهیز واحدهای آموزشی که در جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام، دچار خسارات فراوان شده بود، آماده همکاری و انتقال تجربیات به دوستان سوری در این زمینه هستیم.

Bakanlık görevine geldiğinden beri ilk yurt ıdşı ziyaretini Suriye'ye yapan Haci Mirzayi, Tahran ve Şam arasında iş birliği alanlarından bazılarının eğitim içerik ve programlarının üretilmesi ve öğretmenlerin eğitim görmesi olduğunu açıkladı.

'İran ve Suriye arasında eğitim ve öğretim alanındaki iş birliği, iki ülke arasında ortak kültürün oluşmasına katkıda bulunur' diyen Haci Mirzayi, bu ülke okullarının yenilenmesi için iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'ndan oluşan bir heyetın başında Suriye'ye giden Bakan Haci Mirzayi, dün Şam Havalimanı'nda Suriyeli meslektaşı Darum Tebba ve İran'ın Şam Büyükelçisi Cevad Türkabadi tarafından karşılandı.