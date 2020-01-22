22 Oca 2020 16:07
Journalist ID: 2394
News Code: 83644200
0 Persons

Gıda ve Tarım Örgütü FAO İran Temsilcsi:

İran bal üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir

İran bal üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir

Kerec, İRNA- Gıda ve Tarım Örgütü FAO İran Temsilcsi Gerold Bödeker, İran'ın arıcılık alanındaki üretim kapasitesine değinerek, 'İran bal üretiminde önde gelen ülkelerden biridir’ dedi. .

Başkent Tahran'ın batısında yer alan Kerec kentinde düzenlenen 10. Ulusal Arı Araştırma Kongresi'nda konuşan Bödeker, İran'ın arıcılık endüstrisi için bir gıda değer zinciri geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

2.Uluslararası ve 10. Ulusal İran Arı Araştırmaları Kongresi 5 gün boyunca İran Hayvan Bilimi Araştırmaları Enstitüsü'nde düzenlenecek.

Dünya Gıda Örgütü'ne (FAO) göre İran, yılda yaklaşık 69 bin ton bal üretimi ile dünyada dördüncü sırada yer alırken, İran'daki mevcut bal üretimi yılda 90 bin tona ulaşmıştır. FAO İran hakkındaki verileri ve ülkemizin sıralamasını düzeltmelidir.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 10 =