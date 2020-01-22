İran bal üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir

Başkent Tahran'ın batısında yer alan Kerec kentinde düzenlenen 10. Ulusal Arı Araştırma Kongresi'nda konuşan Bödeker, İran'ın arıcılık endüstrisi için bir gıda değer zinciri geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

2.Uluslararası ve 10. Ulusal İran Arı Araştırmaları Kongresi 5 gün boyunca İran Hayvan Bilimi Araştırmaları Enstitüsü'nde düzenlenecek.

Dünya Gıda Örgütü'ne (FAO) göre İran, yılda yaklaşık 69 bin ton bal üretimi ile dünyada dördüncü sırada yer alırken, İran'daki mevcut bal üretimi yılda 90 bin tona ulaşmıştır. FAO İran hakkındaki verileri ve ülkemizin sıralamasını düzeltmelidir.