Avrupuları, şereflerini satarak Trump'ın iştahını kabarttı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Daha önce söylemiştim dediğin için özür dilerim. 3 AB ülkesinin geçtiğimiz hafta Nükleer Anlaşma'dan geriye kalan kısmı Trump'a sattıkları zaman, onlara bu işlerinin sadece Trump'ın iştahını kabartacağı konusunda uyarıda bulundum' paylaşımında bulundu.

Zarif paylaşımınının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Avrupa şerefini sattıktan ve hukuki ve ahlaki konumunu kaybettikten sonra, yeni bir gümrük vergisi tehdidi ile karşılaşmıştır. Avrupa'ya en iyisi, kendi egemenliğini korumaktır.'

ABD Başkanı Donald Trump, dün Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Avrupalılara anlaşma yapılmadığı durumunda, onların ABD'ye ihraç ettikleri araçlar üzerindeki gümrülk vergisini %25 oranında artıracağı tehdidinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif de geçtiğimiz hafta 3 AB ülkesinin Nükleer Anlaşma İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararını eleştirerek, 'Teslimiyet, doğrulandı. 3 AB üyesi ülke, Nükleer Anlaşma'nın son kısımlarını da satarak Trump'ın yeni tarifelerini önlemek istedi. Arkadaşlarım! Bu işe yaramaz. Siz sadece onun iştahını kabartıyorsunuz. Lise döneminde gördüğünüz zorbayı hatırlıyor musunuz?' açıklamasını yapmıştı.

Zarif ayrıca, 'Şerefinizi satmak istiyorsanız, buyurunuz. Ancak ahlaki veya hukuki örtüye bürünmeyiniz. Sizde bu yoktur.' ifadesini kullanmıştı.