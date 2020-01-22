İran bal üretiminde dünyada üçüncü sırada

Kerec Hayvan Bilimi Araştırmaları Enstitüsü'nde düzenlenen 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Arı Kongresi Açılış Töreni'nde konuşan Tehmasibi, 'İran Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre, yılda 69 bin ton bal üretimi ile dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Ancak aslında bal üretimi şu anda yılda 90 bin tona ulaşıyor ve bu yüzden bu kurumun istatistiklerini iyileştirmesi gerekiyor’ dedi.

Tehmasebi ayrıca, İran'da 8 milyon 400 binden fazla kovanın varlığına değinerek, ülkedeki 85 bin arıcı tarafından 90 bin tondan fazla balın üretildiğini bildirdi.

22-23 Ocak tarihleri arasında düzenlen 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Arı Kongresi'ne yabancı ülkelerden beş bilimsel makale de yer aldı.