22 Oca 2020 13:55
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İran'ın güneybatısında Besiç Seferberlik Kurumu Komutanı şehit düştü

İran'ın güneybatısında Besiç Seferberlik Kurumu Komutanı şehit düştü

Abadan, İRNA- İran-Irak sınırında Huzistan ilinde yer alan Şadigan ilçesine bağlı Darhüveyn Besiç Seferberlik Kurumu İlçe Komutanı Abdülhüseyin Müceddemi'nin evinin önünde uğradığı terör saldırısı sonucu şehit düştüğü açıklandı.

Şadigan Kaymakamı Said Haciyan konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, şehadet haberini doğrulayarak, 'Motosiklet üzerinde bulunan 2 terörist, Darhüveyn Besiç Seferberlik Kurumu Komutanı General Müceddemi'nin evinin önünde pusu kuraral, Müceddemi'nin arabası ile evine girdiği sırada uzun namlululu silahların kurşunlarının hedefi oldu ve şehit düştü' dedi.

Haciyan ayrıca konu ile ilgili gerekli tahkikatın başladığını ve yakın tarihte bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti.

Terör saldırısnı henüz üstlenen olmadı.

General Abdülhüseyin Müceddemi, Suriye'de Kutsal Türbelerin koruyucularından ve General Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşlarındandı.

Şadigan ilçesi, Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'ın 70 kilometre güneyinde ve 35 kilomtere kuzeyinde yer almaktadır.

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