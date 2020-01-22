Avrupa, Nükleer Anlaşma'nın İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işleterek, güçsüzlüğünü gözler önüne serdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıları sonucu Nükleer Anlaşma üyesi 3 AB ülkesi olan İngiltere, Almanya ve Fransa, yayınladıkları deklarasyonla Nükleer Anlaşma'da İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işlettiklerini duyurdu.

Bu açıklamada, 'Bu kararı, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya alması sonucu almak zorunda kaldık' denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de AB'nin bu kararına tepki göstererek yaptığı açıklamada, 3 Avrupa ülkesinin İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararının zaaftan kaynaklandığını ve Avrupa ülkelerinin bu mekanizmayı suistimal etmek istediklerini bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın bir seneden aşkın bir sürede beri İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işlettiğini belirterek, bu süre zarfında fiili bir durumda değişikliği yaşanmadığını kaydetti..

Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) yasa dışı bir şekilde çıkması ve ambargoların geri dönmesi sonrası KOEP’in dengesiz bir konum aldığını ifade eden Musevi, bundan dolyı İran’ın KOEP 36. Maddesi gereğince konuyu KOEP Ortak Komisyonuna gönderdiğin ve komisyon toplantılarının çeşitli düzeylerde düzenlendiğini söyledi.