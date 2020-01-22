Dışişleri Sözcüsü'nün Zarif'in NPT'ten çekilmekle ilgili ifadelerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Musevi bu konuda yaptığı açıklamada, 'Zarif'in İslami Şura Meclis'nde dile getirdiği ifadeler, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Mayıs 2019'da Nükleer Anlaşma'ya diğer tarafların liderlerine gönderdiği mektubun bir kısmıdır' dedi.

Musevi açıklamasının devamında şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani o yazıda 4+1 liderlerine hitaben İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması ve Nükleer Anlaşma öncesi yaptırımların yeniden devreye girmesi durumunda, bir telafi mekanizması olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekileceklerini ifade etmiştir.'

Dışişleri Bakanı Zarif 2 gün önce İslami Şura Meclisi kürsüdünde yaptığı açıklamada, 'Avrupalılar yersiz davranışlarına devam ederse veya İran'ın nükleer dosyasını BM Güvenlik Konseyi'ne taşırsa Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekiliriz' dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üç AB ülkesinin Nükleer Anlaşma'da İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmesini hukuki yönden takip ettiğini ifade eden Zarif, 'İran İslam Cumhuriyeti sorun çözme konusunu ilk olarak ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekildiği Mayıs 2018'de başlattı' ifadesine yer verdi.

Bu doğrultuda 10 Mayıs 2018, 26 Ağustos 2018 ve Kasım 2018'de dönemin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Mogherini'ye 3 mektup yazdıklarını dile getiren Zarif, 'Bu mektuplarda İran'ın resmi olarak sorun çözme yöntemini devreye soktuğunu söyledik' diye konuştu.

İran'ın Kasım 2018'de Mogherini'ye yolladığı yazıdan sonra AB'ye taahhütlerini ifa etmek için 7 ay süre tanıdığına dikkati çeken Zarif, Mayıs 2019'da Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almaya başladıklarını kaydetti.

Avrupalıların son günlerde yaptıkları açıklamaların yasal yönü olmadığın altını çizen İranlı yetkili, 'Avruplıların siyasi oyunlarla başka bir eyleme girişmeleri durumunda elimizdeki birçok olanağı devreye sokarız. İran nükleer meselesinin BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması halinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilebiliriz, ancak ondan önce diğer kararlar da alınabilir' diye ekledi.