İran, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın Fars Körfezi'nin ismini tahrif etmesini eleştirdi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'Fars Körfezi'nin tarihi ismini bilmeyen Güney Kore Savunma Bakanlığı, hangi bilgi ve gerekçeye dayanarak bölgeye askerler göndermek istiyor!' paylaşımında bulunduu.

Musevi, 'Karşılıklı saygı ve gerçekleri kabullenmek, uygar halkların ilişkilerinin temelini oluşturur' diye ekledi.

İki gün önce düzenlediği hastalık basın toplantısında konuşan Musevi, Güney Kore'nin Fars Körfezi'nde asker gönderme kararına değinerek, 'Güney Kore hükümeti, Aden Körfezi'nde konuşlu bulunan ve ABD öncülüğündeki koalisyona katılmayan filosunun bir kısmını bölgeye taşımak istediğini bize iletti. Biz de bu eylemin kabul edilebilir olmadığını ve ABD'nin maceracılığının devamı niteliğinde olarak, İran-Güney Kore köklü ve dostane ilişkilerine yakışmayacağını belirttik' demişti.

Musevi ayrıca, 'Güney Kore ile güçlü iletişim ve iş birliğimiz mevcut, ancak bu ülkenin bu kararı, yapıcı değildir. Diplomatik düzeyde eylemler almaya başladık ve nihaileşince gerekli kararları devreye sokacağız' diye eklemişti.